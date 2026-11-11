< sekcia Zahraničie
Rusko pripúšťa dohody o neútočení s jednotlivými krajinami NATO
Tie by mohli byť súčasťou novej bezpečnostnej architektúry Európy, o ktorej sa diskutuje v rámci mierového procesu zameraného na ukončenie vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 11. novembra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Drobinin v stredu vyhlásil, že Moskva by mohla uzavrieť s jednotlivými členskými štátmi Severoatlantickej aliancie (NATO) dohody o neútočení. Tie by mohli byť súčasťou novej bezpečnostnej architektúry Európy, o ktorej sa diskutuje v rámci mierového procesu zameraného na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Šéf ruskej delegácie na rokovaniach v Abú Zabí Vladimir Medinskij v stredu po skončení dvojdňových rozhovorov s Ukrajinou a Spojenými štátmi uviedol, že ich hlavnou témou bola európska bezpečnostná architektúra.
Drobinin na bezpečnostnej konferencii v Moskve predstavil viacero konkrétnych možností, ako by podľa Ruska mohla nová bezpečnostná architektúra vyzerať. Ako prvú uviedol vytvorenie spoločnej obrannej aliancie alebo uzavretie bilaterálnych dohôd o vzájomnej pomoci, aké má Rusko s Bieloruskom a Severnou Kóreou.
Druhou možnosťou by podľa neho mohli byť politické dohody, v ktorých by sa strany zaviazali nepomáhať protivníkom druhej strany v prípade agresie. Takúto dohodu má Moskva uzavretú s Iránom.
Treťou možnosťou sú bilaterálne dohody o neútočení. „Takéto dohody by sa mohli uzavrieť okrem iného aj s jednotlivými členskými štátmi NATO, ktoré by následne mohli získať napríklad dodatočné individuálne bezpečnostné záruky od Ruskej federácie,“ povedal Drobinin podľa videozáznamu svojho vystúpenia zverejneného na internete.
Viacerí európski politici sa stavajú proti akejkoľvek diskusii o celkovej bezpečnostnej architektúre Európy s tým, že najskôr je potrebné dosiahnuť pokrok v otázke vojny na Ukrajine – vrátane prímeria –, hoci predstavitelia USA jasne vyjadrili, že sú otvorení takejto diskusii.
Šéf ruskej delegácie na rokovaniach v Abú Zabí Vladimir Medinskij v stredu po skončení dvojdňových rozhovorov s Ukrajinou a Spojenými štátmi uviedol, že ich hlavnou témou bola európska bezpečnostná architektúra.
Drobinin na bezpečnostnej konferencii v Moskve predstavil viacero konkrétnych možností, ako by podľa Ruska mohla nová bezpečnostná architektúra vyzerať. Ako prvú uviedol vytvorenie spoločnej obrannej aliancie alebo uzavretie bilaterálnych dohôd o vzájomnej pomoci, aké má Rusko s Bieloruskom a Severnou Kóreou.
Druhou možnosťou by podľa neho mohli byť politické dohody, v ktorých by sa strany zaviazali nepomáhať protivníkom druhej strany v prípade agresie. Takúto dohodu má Moskva uzavretú s Iránom.
Treťou možnosťou sú bilaterálne dohody o neútočení. „Takéto dohody by sa mohli uzavrieť okrem iného aj s jednotlivými členskými štátmi NATO, ktoré by následne mohli získať napríklad dodatočné individuálne bezpečnostné záruky od Ruskej federácie,“ povedal Drobinin podľa videozáznamu svojho vystúpenia zverejneného na internete.
Viacerí európski politici sa stavajú proti akejkoľvek diskusii o celkovej bezpečnostnej architektúre Európy s tým, že najskôr je potrebné dosiahnuť pokrok v otázke vojny na Ukrajine – vrátane prímeria –, hoci predstavitelia USA jasne vyjadrili, že sú otvorení takejto diskusii.