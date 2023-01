Rusko pripustilo, že zmluva New START môže vypršať bez náhrady

Washington/Moskva 31. januára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok pripustil, že po roku 2026, keď sa skončí platnosť zmluvy New START, nebudú mať USA a Rusko uzavretú žiadnu dohodu o kontrole jadrových zbraní.



Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na správu ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti.



Na margo možnosti, že zmluva New START z roku 2011 - posledná zostávajúca z balíka bilaterálnych zmlúv o kontrole jadrových zbraní - by mohla o tri roky vypršať bez náhrady, Riabkov uviedol: "Toto je veľmi možný scenár," informuje TASR.



Tvrdil pritom, že "dialóg o strategickej stabilite a kontrole zbrojenia sme zastavili nie my (Rusi), ale Američania a ich satelity." Vyhlásil, že v slepej uličke sú všetky oblasti rozhovorov medzi Ruskom a USA.



Riabkov sa podľa svojich slov domnieva, že "celá bezpečnostná situácia vrátane kontroly zbrojenia sa stala rukojemníkom americkej línie, ktorej cieľom je spôsobiť Rusku strategickú porážku." V tejto súvislosti vyhlásil, že Rusko bude proti tomu bojovať, pričom využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii.



Televízia CNN pripomenula, že Spojené štáty a spojenci z aliancie NATO - vrátane Nemecka a Spojeného kráľovstva - minulý týždeň uviedli, že pošlú na Ukrajinu moderné tanky. Prekonali tým svoje obavy z poskytovania útočných obrnených vozidiel Kyjevu a uvoľnili tak nové účinné nástroje, ktoré podporia snahy Ukrajiny o znovudobytie území obsadených ruskou armádou, uvádza CNN.



Riabkov ďalej tvrdil, že nedávne kroky USA porušili ducha bilaterálnej zmluvy o kontrole zbrojenia tým "najmarkantnejším a najkomickejším spôsobom". Citujúc z preambuly zmluvy New START z roku 2011, ktorá volá po "vzájomnej dôvere, otvorenosti, predvídateľnosti a spolupráci", pritom Riabkov doplnil, že Spojené štáty preukázali nerešpektovanie dohody tým, že sa uchýlili k agresívnemu odstrašovaniu, pričom balansujú "na pokraji priamej konfrontácie medzi USA a NATO a Ruskom."



Zmluva o znížení počtu strategických jadrových zbraní New START bola podpísaná 8. apríla 2010 v Prahe americkým prezidentom Barackom Obamom a vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom s platnosťou na 10 rokov od jej ratifikácie, 5. februára 2011. Zmluvné strany sa však mohli dohodnúť na jej jednorazovom predĺžení o ďalších päť rokov.



Zmluva stanovuje limity v počte jadrových zbraní a ich nosičov vo vojenských arzenáloch USA a Ruskej federácie. Súčasťou zmluvy je aj verifikačný režim.