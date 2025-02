Rusko: Príspevok o blokáde Leningradu bola provokácia

Praha 11. februára (TASR) - Falošný príspevok na sociálnej sieti X s výzvou na opätovnú blokádu Leningradu, ktorý bol vydávaný za príspevok českej senátorky Miroslavy Němcovej (ODS), bol podľa ruského veľvyslanectva v ČR plánovanou provokáciou. Podľa Ruska je jedno, kto bol autorom podvrhu. Ambasáda to uviedla v utorok na svojom webe, kde komentovala pondelkové predvolanie ruského veľvyslanca. Česku zároveň ponúkla služby fact-checkingovej asociácie založenej v Moskve, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česká strana na schôdzke podľa ruskej ambasády opísala "vlastné poňatie situácie", uviedla, že išlo o falošný príspevok a že senátorka tieto výroky nezverejnila. Rusko tiež podľa nej vyzvala, aby sa zdržalo "informačnej vojny".



"V našom chápaní bez ohľadu na to, kto bol skutočným autorom podvrhu, je zverejnenie rusofóbnych výrokov plánovanou provokáciou, ktorá sa dotkla pre Rusov posvätnej témy - vo všeobecnosti obetavosti sovietskeho ľudu počas Veľkej vlasteneckej vojny a obzvlášť obliehania Leningradu," uviedlo veľvyslanectvo.



Českým partnerom ambasáda pripomenula, že takýmto incidentom týkajúcim sa citlivých tém možno predchádzať tým, že sa vec nahlási druhej strane prostredníctvom diplomatických kanálov.



Podľa ruského veľvyslanectva existujú aj ďalšie možnosti. "Upozornili sme na Medzinárodnú asociáciu fact-checkingu vytvorenú v Moskve v novembri 2024 na zastavenie šírenia nepravdivých správ, ktorá je otvorená širokej spolupráci, a to aj s príslušnými českými odborníkmi," dodala ruská ambasáda.



Počas minulého víkendu sa na sociálnych sieťach šíril príspevok senátorky Němcovej, ktorý vyzeral ako publikovaný na sieti X. Senátorka v ňom okrem iného vyzývala na opätovnú blokádu Leningradu. Príspevok, ktorý sa okamžite začal šíriť v mnohých nielen ruských a alternatívnych médiách, označila Němcová za podvrh. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev ju v reakcii naň nazval "zlým zvieraťom" a "zdegenerovaným stvorením" a vyjadril prianie, aby zahynula "v krvavých víroch novej pražskej jari".



Tieto výroky odsúdili viacerí českí politici vrátane premiéra Petra Fialu, ktorý sa jej zastal. Vyhrážanie sa senátorke vyšetrovaním pre neexistujúci príspevok na sociálnej sieti podľa neho potvrdzuje, že lož a zastrašovanie sú obvyklé metódy propagandy súčasného ruského režimu.