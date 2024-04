Rusko: Prístup Ukrajiny k raketám ATACMS nezmení výsledok konfliktu

Moskva 25. apríla (TASR) - To, že má Ukrajina prístup k ťažkým zbraniam dlhého dosahu vrátane rakiet ATACMS zo Spojených štátov, v zásade nezmení výsledok prebiehajúcej vojny. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Spojené štáty sú priamo zapojené do tohto konfliktu. Idú zvýšiť dosah zbraňových systémov, ktoré už (Ukrajine) dodávajú," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"V zásade to nemôže zmeniť výsledok špeciálnej vojenskej operácie. Dosiahneme svoje, no spôsobí to viac problémov samotnej Ukrajine," dodal hovorca.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu potvrdilo, že v tichosti poslalo Ukrajine rakety ATACMS, aby ich použila na svojom vlastnom území. Podľa rezortu tieto rakety na Ukrajinu dorazili tento mesiac.



Niektoré rakety ATACMS dokážu zasiahnuť cieľ vzdialený až 300 kilometrov. Americký rezort diplomacie potvrdil, že USA Ukrajine dodali práve tento druh rakiet s dlhým doletom.



Americké ministerstvo zverejnilo informácie o dodaní rakiet v deň, keď americký prezident Joe Biden podpísal zákon o novej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 61 miliárd dolárov. Šéf Bieleho domu tým umožnil Pentagónu ohlásiť nový balík pomoci, ktorý obsahuje aj pre Ukrajinu nevyhnutne potrebnú muníciu pre delostrelectvo a protivzdušnú obranu.