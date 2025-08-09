Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko privítalo mierovú dohodu Azerbajdžanu a Arménska

Na snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP

Arménsko a Azerbajdžan po rozpade Sovietskeho zväzu viedli viacero vojenských konfliktov o sporný, prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach.

Moskva 9. augusta (TASR) – Rusko v sobotu privítalo Spojenými štátmi sprostredkovanú mierovú dohodu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Varovalo však, že vonkajšia intervencia by mohla skomplikovať situáciu na južnom Kaukaze, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Dohodu podpísali arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v piatok v Bielom dome počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zahŕňa výhradné práva USA na výstavbu dopravného koridoru cez južné Arménsko, spájajúceho Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan pri hranici s Tureckom.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotňajšom stanovisku uviedlo, že Moskva podporuje úsilie o stabilitu a prosperitu v regióne vrátane washingtonskej schôdzky, a to napriek predošlým vyhláseniam z Baku a Jerevanu, že uprednostňujú priame rozhovory bez sprostredkovateľov.

Ministerstvo zdôraznilo, že trvalé riešenia by mali pripraviť krajiny regiónu s podporou susedných štátov ako Rusko, Irán a Turecko. „Zapojenie mimoregionálnych aktérov by malo posilniť mierovú agendu, nie vytvoriť nové rozpory,“ doplnil ruský rezort s tým, že dúfa, že nedôjde k zopakovaniu „nešťastnej skúsenosti“ zo západnými krajinami vedeného riešenia konfliktov na Blízkom východe.

Arménsko a Azerbajdžan po rozpade Sovietskeho zväzu viedli viacero vojenských konfliktov o sporný, prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach. Od 90. rokov územie kontrolovali arménski separatisti podporovaní vládou v Jerevane. O územie však prišli po dvoch azerbajdžanských ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých všetci etnickí Arméni Náhorný Karabach opustili.
