Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Rusko privítalo prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Moskva 8. apríla (TASR) - Rusko víta uzavretie dvojtýždňového prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a TASS.

„Určite vítame tieto správy o prímerí a podporujeme rozhodnutie neposúvať sa ďalej cestou ozbrojenej eskalácie. Najmä rozhodnutie neútočiť na civilné zariadenia a ekonomickú infraštruktúru Iránu. Považujeme to za veľmi dôležité,“ povedal Peskov.

Moskva podľa slov hovorcu dúfa, že USA a Irán budú môcť brániť svoje národné záujmy za rokovacím stolom. „Dúfame, že správy médií sú pravdivé a že v najbližších dňoch sa uskutočnia priame kontakty medzi iránskou a americkou administratívou. To umožní ďalšie mierové diskusie,“ uviedol.

Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.

Peskov súčasne vyjadril nádej, že USA budú mať „v dohľadnej dobe“ viac času a možností zaoberať sa tiež urovnaním vojny na Ukrajine a stretávať sa v trojstrannom formáte – „my na to čakáme“, dodal podľa agentúry TASS hovorca Kremľa.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu