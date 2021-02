Rusko privítalo, že USA zrušilo rozhodnutie obnoviť sankcie voči Iránu

Moskva 19. februára (TASR) - Rusko privítalo v piatok rozhodnutie Spojených štátov zrušiť nariadenie bývalého prezidenta Donalda Trumpa o obnovení sankcií OSN voči Iránu. Tento krok je však podľa agentúry AFP najmä symbolický a nemá žiaden účinok na existujúce sankcie, ktoré USA na islamskú republiku za ostatné roky uvalili.



V tejto veci sú potrebné aj ďalšie kroky a najdôležitejší z nich je návrat k jadrovej dohode z roku 2015, vysvetlil novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Predmetná jadrová zmluva je známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).



Veľvyslanec USA pri OSN Richard Mills Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) listom v mene prezidenta Joea Bidena vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty sťahujú tri listy, ktorými Trumpova vláda v septembri 2020 oznámila znovuzavedenie sankcií voči Teheránu.



Trinásť z 15 členov Bezpečnostnej rady však už vtedy - vlani na jeseň - uviedlo, že takýto krok zo strany Washingtonu je neplatný. Spojené štáty sa odvolávali na mechanizmus vyplývajúci z jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. Spojené štáty však od nej v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že USA by prijali pozvanie od Európskej únie na účasť na stretnutí s ďalšími signatármi dohody.



Vláda nového prezidenta Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto zmluve pristúpiť, avšak podmieňuje to tým, aby Teherán najprv začal plniť svoje záväzky. Islamská republika trvá na tom, že prvý krok musí urobiť Washington - a najprv zrušiť sankcie.