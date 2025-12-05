< sekcia Zahraničie
Rusko priznalo poškodenie prístavu Temriuk

Autor TASR
Moskva 5. decembra (TASR) - Pri útoku ukrajinského dronu bola poškodená infraštruktúra ruského prístavu Temriuk na pobreží Azovského mora. S odvolaním sa na miestne krízové centrum o tom v piatok informovala agentúra Reuters.
„Došlo k požiaru… Na mieste pracujú špeciálne a záchranné zložky,“ uviedlo centrum vo vyhlásení zverejnenom v aplikácii Telegram.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že systémy protivzdušnej obrany v noci na piatok zachytili a zničili 41 ukrajinských dronov vrátane jedného nad Krasnodarským krajom, na ktorého území sa nachádza prístav Temriuk.
Toto leto ruské médiá informovali o otvorení terminálu na vývoz ropy v prístave Temriuk. Noviny Novaja Kubaň napísali, že ropné produkty sa odtiaľ prepravujú „priamo do krajín na pobreží Čierneho a Stredozemného mora“.
Podľa britskej stanice BBC ukrajinská armáda v noci na piatok vypustila svoje drony do útokov v niekoľkých ruských regiónoch. Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy hlásil uzavretie letísk v Krasnodare, Soči, Penze, Saratove, Samare a Ulianovsku. Výstraha pred útokmi dronov bola vydaná aj pre Stavropoľský kraj a Orenburskú oblasť.
Útok dronov zaznamenalo aj mesto Syzraň. Ukrajinské a ruské telegramové kanály zverejnili fotografie zachytávajúce požiare v meste. Podľa nepotvrdených správ mohli drony cieliť na veľkú ropnú rafinériu Syzraň, ktorá v minulosti už niekoľkokrát utrpela zásahy.
Blogeri na sociálnych sieťach zverejnili aj fotografie poškodenej viacposchodovej kancelárskej budovy v komplexe Grozny City v čečenskom hlavnom meste. Údajne ide o následky útoku ukrajinského dronu. Čečenské úrady však nehlásili žiadne škody.
Letisko Groznyj, rovnako ako aj letiská Beslan a Magas, boli uzavreté pre riziko útokov dronmi.
