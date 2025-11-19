< sekcia Zahraničie
Rusko priznalo útok Ukrajiny raketami ATACMS, ale nebol vraj úspešný
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl bez poskytnutia podrobností v utorok večer deklaroval, že rakety ATACMS boli použité úspešne.
Autor TASR
Moskva 19. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu priznalo, že ukrajinská armáda na jeho území podnikla útok taktickými balistickými strelami zem-zem ATACMS americkej výroby. Ministerstvo vo svojom vyhlásení tvrdí, že útok, ktorého terčom bolo mesto Voronež na juhozápade Ruska, ruská armáda odvrátila, informuje TASR.
Z vyhlásenia citovaného agentúrou Reuters vyplýva, že ukrajinská armáda vyslala do útoku štyri operačno-taktické rakety ATACMS, ktoré boli všetky zneškodnené ruskými systémami protivzdušnej obrany S-400 a Pancir.
„Spadnuté trosky zničených rakiet poškodili strechy regionálneho gerontologického centra vo Voroneži a detského domova, ako aj jedného súkromného domu,“ informovalo ruské ministerstvo obrany s tým, že k obetiam na životoch a zraneniam medzi civilistami nedošlo.
Ruské ministerstvo obrany v stredu zverejnilo fotografie trosiek rakiet, doplnil Reuters. Ich pravosť nateraz nebola overená, upozornila britská stanica BBC.
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl bez poskytnutia podrobností v utorok večer deklaroval, že rakety ATACMS boli použité úspešne.
O odrazení útokov ukrajinských ozbrojených síl pomocou rakiet ATACMS informovala ruská armáda aj v januári tohto roku - vtedy boli tieto rakety zostrelené nad Brianskou a Belgorodskou oblasťou.
