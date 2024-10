Rusko: Proces s Američanom obžalovaným zo žoldnierstva bude neverejný

Moskva 3. októbra (TASR) - Súd so 72-ročným Američanom, ktorý je v Rusku obžalovaný z toho, že bol ukrajinským žoldnierom, sa bude konať za zatvorenými dverami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na štvrtkové správy ruských médií.



Američan Stephen Hubbard je obžalovaný z toho, že vo februári 2022 v meste Izjum podpísal zmluvu s ukrajinskou armádou. Američanovi podľa ruskej prokuratúry ponúkli mesačnú mzdu vo výške 1000 dolárov (893 eur) a poskytli výcvik, muníciu a zbrane. Muža v apríli toho istého roka zajali ruské sily. Hrozí mu sedem až 15 rokov väzenia.



Sudca, ktorý ma prípad na starosti, súhlasil s požiadavkou prokuratúry, aby bol proces neverejný v záujme ochrany účastníkov súdneho konania, uviedli vo štvrtok ruské médiá. Nie je jasné, prečo sa prokuratúra domnievala, že by verejný súd predstavoval riziko.



Podľa agentúry RIA Novosti s týmto rozhodnutím súhlasil aj samotný Hubbard, ktorý údajne uviedol, že nechce, aby sa na súdnych konaniach zúčastňovala verejnosť.



RIA Novosti v pondelok informovala, že Hubbard sa na moskovskom súde priznal, že bojoval na Ukrajine ako žoldnier. Hubbardova sestra Patricia Foxová však jeho priznanie spochybnila. Hubbard totiž podľa nej zastával proruské názory a je nepravdepodobné, že by vo svojom veku išiel bojovať. "Nikdy nemal zbraň, nevlastnil zbraň... Je skôr pacifista," uviedla Foxová ešte v septembri v rozhovore pre Reuters.



Hubbard je jedným z najmenej desiatich Američanov, ktorých väznia v Rusku. Začiatkom augusta pritom prebehla rozsiahla výmena väzňov medzi Ruskom a Západom, v rámci ktorej prepustili vyše 20 ľudí vrátane troch Američanov.