Ruská prokuratúra chce 8 rokov pre výtvarníčku za protivojnový protest

Petrohrad 8. novembra (TASR) — Osemročný trest odňatia slobody žiada prokuratúra pre ruskú výtvarníčku Sašu Skočilenkovú, ktorá minulý rok v obchodoch s potravinami vymieňala cenovky za lístky s údajmi o počtoch ľudí zabitých vo vojne na Ukrajine a vyzývajúce na zastavenie bojov. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na nezávislú webovú stránku Mediazona.



Proces s 33-ročnou Skočilenkovou sa koná na súde v Petrohrade. Podľa Mediazony prokurátor Alexandr Gladyšev nežiadal v stredu pre výtvarníčku maximálny možný trest desať rokov. Navrhovaný osemročný trest si má odpykať v kolónii so všeobecným režimom.



Skočilenková je vo vyšetrovacej väzbe od apríla minulého roka na základe obvinenia zo šírení dezinformácií o ruskej armáde. Ruské úrady považujú za dezinformácie všetky správy o vojne na Ukrajine, ktoré sa nezhodujú s oficiálnymi vyhláseniami ministerstva obrany.



Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International vyhlásila Skočilenkovú za väzňa svedomia. Verejnosti v Rusku je známa ako autorka komiksov o živote s depresiou, bipolárnou poruchou a úzkosťou.



Skočilenkovej diagnostikovali viacero chorôb: cystu na pravom vaječníku, posttraumatický stresový syndróm, celiakiu a vrodenú srdcovú chybu. Napriek tomu jej v ústave na výkon väzby opakovane vystavili osvedčenie, že sa môže zúčastňovať na pojednávaní.



Proces so Skočilenkovou bol odročený do 13. novembra.