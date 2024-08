Ruská prokuratúra žiada pre Karelinovú 15 rokov väzenia za vlastizradu

Jekaterinburg 8. augusta (TASR) - Ruská prokuratúra vo štvrtok navrhla 15-ročný trest pre Xeniu Karelinovú, Američanku ruského pôvodu obžalovanú z vlastizrady pre poskytnutie daru charitatívnej organizácii na podporu Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Karelinovú súdia v meste Jekaterinburg. Obžalovaná nebola súčasťou veľkej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom, ku ktorej došlo v uplynulom týždni v tureckej Ankare.



Vyhlásenie verdiktu súdu sa očakávalo vo štvrtok, no podľa reportéra Reuters, ktorý sa na pojednávaní zúčastňuje, by mal odznieť až 15. augusta.



Xenia Karelinová sa narodila v Rusku, no v roku 2012 emigrovala do Spojených štátov a v roku 2021 sa stala americkou občiankou. Pracovala v kúpeľoch v Los Angeles a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ju zatkla začiatkom roka, keď priletela na návštevu rodiny v Jekaterinburgu.



Vyšetrovatelia ju obvinili z vlastizrady na základe finančnej transakcie v jej mobilnom telefóne. Sumu 51,80 dolára darovala charitatívnej organizácii Razom, ktorá poskytuje pomoc Ukrajine po invázii ruských vojsk vo februári 2022. FBS tvrdí, že konečným príjemcom bola ukrajinská armáda.



Razom v čase zatknutia vyjadrila "zdesenie". Na webovej stránke organizácie sa uvádza, že podporuje humanitárne projekty vrátane dodávok lekárničiek, piecok, generátorov, vysielačiek či vozidiel pre ukrajinských zdravotníkov na fronte. Taktiež pomáha ukrajinským deťom a zraniteľným komunitám postihnutým vojnou poskytovaním potravín, prístrešia, vody či psychologickej pomoci.