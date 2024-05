Rusko prostredníctvom Kataru odovzdalo ukrajinskej strane šesť detí

Moskva 22. mája (TASR) - Rusko v stredu odovzdalo Ukrajine šesť detí vo veku od šesť do 17 rokov. Stretnutie s ich rodinami sa uskutočnilo v Moskve na veľvyslanectve Kataru, ktorý sprostredkoval dohodu o vydaní detí. S odvolaním sa na správu agentúry TASS o tom informovala agentúra Reuters.



Rusko je dlhodobo obviňované, že počas invázie na Ukrajinu odvlieklo na ruské územie stovky detí. Za tieto nútené deportácie bol dokonca na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú aj ruského prezidenta Vladimira Putina vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu.



Ukrajina tvrdí, že do Ruska bolo od februára 2022 nelegálne odvedených viac ako 19.000 detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity. Z tohto počtu ich už ruská strana vrátila približne 400.



Rusko tieto tvrdenia odmieta s tým, že deti iba odviezlo z oblasti bojov v záujme ich vlastnej bezpečnosti. Ľvovová-Belovová vlani v júli vyhlásila, že do Ruska bolo z humanitárnych dôvodov privezených 700.000 ukrajinských detí.



Osud týchto detí je na Ukrajine veľmi citlivou záležitosťou: rodičia niektorých z nich zahynuli, zatiaľ čo ostatné deti boli od rodiny oddelené v dôsledku približujúcej sa frontovej línie. Niektoré deti boli chovancami detských domovov v oblastiach, ktoré okupovalo Rusko.