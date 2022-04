Rusko protestovalo proti predaju tureckých dronov Ukrajine

Istanbul 8. apríla (TASR) - Rusko namietalo u tureckých úradov proti predaju vojenských bezpilotných lietadiel Bayraktar TB2 Ukrajine. Turecká vláda však poukázala na to, že drony na Ukrajinu nedodal turecký štát, ale súkromná spoločnosť. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Rusom sa to nepáči a z času na čas sa sťažujú na predaj dronov. Robili to v minulosti a robia to aj teraz," povedal zahraničným novinárom vysokopostavený predstaviteľ tureckých úradov, ktorý si neželal byť menovaný.



Ankara podľa neho Moskve v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podobné obchody a dodávky dronov za účasti tureckých spoločností sa realizovali už pred vypuknutím vojny na Ukrajine.



Bezpilotné systémy Bayraktar TB2 dodala Ukrajine turecká súkromná zbrojárska spoločnosť Baykar, ktorá nimi zásobuje aj tureckú armádu.



Ankara má s Moskvou úzke vzťahy v oblasti energetiky, obrany a obchodu a v oblasti cestovného ruchu sa do veľkej miery spolieha na ruských turistov. Turecko na jednej strane kritizuje ruskú inváziu na Ukrajine, ale nepridalo sa k rozsiahlym ekonomickým sankciám Západu voči Rusku. Snaží sa tiež pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahách o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu.