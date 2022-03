Rusko prvýkrát priznalo, že do bojov na Ukrajine nasadilo aj brancov

Moskva 9. marca (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu po prvý raz priznalo, že do útoku voči Ukrajine nasadilo aj brancov, čiže vojakov, ktorí boli odvedení do armády na základe brannej povinnosti. TASR informuje na základe správ staníc BBC a Sky News.



V Rusku aktuálne platí pre všetkých mužov vo veku 18-27 rokov až na výnimky povinná ročná aktívna vojenská služba.



Ešte v pondelok šéf Kremľa Vladimir Putin v prejave k národu tvrdil, že na Ukrajine nebojujú nijakí branci ani záložníci, ale len profesionálni príslušníci ruskej armády.



Ruský rezort obrany uviedol, že niektorí branci sa dostali do zajatia ukrajinských síl. "Bohužiaľ, zistili sme viaceré skutočnosti o prítomnosti brancov v jednotkách zúčastňujúcich sa na špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine," uviedlo ministerstvo.



Hovorca rezortu Igor Konašenkov podľa agentúry AFP dodal, že na jednu z jednotiek vykonávajúcich logistickú podporu zaútočila sabotážna skupina a následne bolo zajatých niekoľko vojakov vrátane brancov.



Moskva podľa rezortu obrany podnikne potrebné "opatrenia, aby zabránila vysielaniu brancov do bojových oblastí". "Prakticky všetci takíto vojaci boli stiahnutí," doplnilo ministerstvo s tým, že sa bude snažiť zabrániť zopakovaniu takejto situácie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti tvrdil, že Putin pred spustením invázie na Ukrajinu nariadil "kategoricky vylúčiť" brancov z inváznych jednotiek a pohrozil trestom veliteľom, ktorí ich tam napriek tomu pošlú.



V Rusku platila do roku 2006 dvojročná povinná vojenská služba. Vláda ju následne skrátila na 18 mesiacov pre mužov, ktorí narukovali v roku 2007 a neskôr sa jej dĺžka opätovne znížila na jeden rok pre tých, čo boli povolaní od roku 2008.