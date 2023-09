Putin a Kim sa navzájom obdarovali puškami

Moskva 14. septembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un sa počas stretnutia na ruskom Ďalekom východe vzájomne obdarovali puškami. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Putin dal Kimovi pušku z najkvalitnejšej ruskej produkcie. Na oplátku dostal (od Kima) pušku severokórejskej výroby," povedal Peskov a dodal, že Putin Kimovi daroval aj "rukavicu zo skafandra, ktorý bol niekoľkokrát (použitý) vo vesmíre".



Peskov zároveň oznámil, že návšteva Kim Čong-una v Rusku potrvá ešte niekoľko dní. Hovorca Kremľa tiež potvrdil, že Putin prijal pozvanie Kim Čong-una na návštevu KĽDR.



Kim Čong-un v stredu absolvoval niekoľkohodinové rokovania s Putinom na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe. Následne bolo oznámené, že pred návratom do vlasti navštívi ešte ruské mestá Komsomoľsk na Amure a Vladivostok.



Putin po schôdzke s Kimom povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej kooperácie Ruska so Severnou Kóreou.



Kim informoval, že sa s Putinom dohodli na prehĺbení "strategickej a taktickej spolupráce". Severokórejský vodca tiež vyjadril presvedčenie, že Moskva dosiahne "veľké víťazstvo" v boji so svojimi nepriateľmi.



Spojené štáty v stredu varovali, že nebudú váhať s uvalením sankcií, ak stretnutie Putina a Kim Čong-una povedie k transferom zbraní medzi oboma krajinami, ktoré by znamenali porušenie platných rezolúcií OSN.