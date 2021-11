Témou rozhovoru Putina so šéfom CIA bola aj kyberbezpečnosť

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas telefónneho rozhovoru so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom minulý týždeň hovoril o rusko-amerických vzťahoch, regionálnych konfliktoch a kybernetickej bezpečnosti. V pondelok to pre novinárov uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovali agentúry TASS a AFP.



Burns navštívil na žiadosť amerického prezident Joea Bidena začiatkom minulého týždňa Moskvu, kde strávil dva dni. Počas tejto zriedkavej návštevy sa stretol s vysokopostavenými zástupcami ruských bezpečnostných zložiek, uviedlo veľvyslanectvo USA.



Peskov v pondelok potvrdil, že počas Burnsovej návštevy sa uskutočnil aj telefónny rozhovor medzi šéfom CIA a ruským prezidentom.



"Hovorili o bilaterálnych vzťahoch, krízovej situácii v diplomatickej praxi a vymenili si tiež názory v súvislosti s regionálnymi konfliktami," uviedol Peskov s tým, že Putin s Burnsom rokoval aj o kybernetickej bezpečnosti.



Televízia CNN minulý týždeň informovala, že Burns do Moskvy vycestoval s cieľom varovať Kremeľ pred údajným zoskupovaním vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc. Podľa CNN Burns po tom, čo absolvoval stretnutia v Moskve, hovoril tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Podľa agentúry TASS Burns počas svojej návštevy Moskvy rokoval s tajomníkom ruskej Rady bezpečnosti Nikolajom Patruševom, s ktorým hovoril o vzťahoch Moskvy a Washingtonu, a so šéfom Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom — s ním diskutoval o boji proti medzinárodnému terorizmu a spolupráci medzi ich úradmi.



Burns, ktorý v roku 2005 – 2008 pôsobil ako veľvyslanec USA v Moskve, navštívil ruskú metropolu v čase, keď sú vzťahy medzi týmito dvoma svetovými veľmocami napäté. Biden vyvíja na Putina tlak, odkedy sa v januári stal prezidentom, pričom degradácia vzťahov viedla až k tomu, že Rusko v máji zaradilo USA na na zoznam "nepriateľských štátov".



Burnsova cesta do Moskvy však podľa agentúry Reuters svedčí o tom, že USA a Rusko chcú aj napriek vzájomnej nedôvere udržať dialóg.