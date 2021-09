Putin dúfa, že ho Sputnik V ochráni pred ochorením COVID-19

Moskva 14. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyjadril presvedčenie, že ruská vakcína Sputnik V ho ochráni a preukáže vysokú mieru ochrany proti ochoreniu COVID-19. Svoj pobyt v karanténe zároveň označil za experiment, informovali agentúry AFP a Interfax.



Ruský prezident v utorok oznámil, že karanténu absolvuje z dôvodu výskytu prípadov nákazy novým koronavírusom vo svojom bezprostrednom okolí. Putin je zaočkovaný ruskou proticovidovou vakcínou Sputnik V, ktorej druhú dávku dostal v apríli tohto roku.



Putin uviedol, že v jeho blízkom okolí sa nachádza niekoľko ľudí, ktorí sa koronavírusom nakazili. Jeden z nich bol dokonca zaočkovaný. Podľa Putinových slov u tohto človeka klesla úroveň protilátok a preto sa dal preočkovať. Avšak zrejme už bolo neskoro, pretože tri dni po podaní očkovacej látky ochorel. Putin s touto osobou strávil celý deň.



Prezident situáciu označil za prirodzený experiment. "Zistíme, ako v praxi funguje Sputnik V, pretože podľa posledných údajov mám vysokú úroveň titrov (protilátok)," povedal.



"Pozrieme sa na to, ako to bude vyzerať v praxi, v živote. Dúfam, že všetko bude tak, ako má byť a Sputnik V naozaj v živote preukáže svoje vysoké parametre v súvislosti s ochranou proti covidu," uviedol Putin.



Ruský prezident sa v pondelok zúčastnil na viacerých podujatiach. Stretol sa napríklad s ruskými paralympionikmi, zúčastnil sa na rusko-bieloruských vojenských cvičeniach a v Kremli prijal sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však odmieta, že by Putin niekoho ohrozil, píše agentúra TASS.



Peskov na otázku novinárov, či mal Putin negatívny výsledok testu na koronavírus, odpovedal: "samozrejme, že áno".



Hovorca Kremľa okrem toho uviedol, že prezident je v súčasnosti zdravý. Nešpecifikoval však, ako dlho bude Putin v karanténe. Zatiaľ tak nie je isté, či bude Putin v karanténe aj počas nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa v Rusku majú konať 17. až 19. septembra, píše AFP.