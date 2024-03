Kremeľ: Putin nemá v pláne zavítať na miesto piatkového útoku

Moskva 25. marca (TASR) - Kremeľ nebude komentovať vyhlásenia Islamského štátu (IS), ktorý sa prihlásil k zodpovednosti za piatkový útok v koncertno-zábavnom centre Crocus City Hall v Moskve. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý sa pritom odvolal na prebiehajúce vyšetrovanie.



Peskov okrem toho dodal, že ruský prezident Vladimir Putin nemá v pláne navštíviť miesto tragédie, kam pritom ľudia od minulej soboty nosia kvety, sviečky či plyšové hračky na pamiatku najmenej 137 obetí útoku - najtragickejšieho v Rusku za posledných 20 rokov, ako konštatovali politickí analytici.



"Vyšetrovanie prebieha. Zatiaľ nezaznela žiadna koherentná verzia. Hovoríme len o predbežných zisteniach," povedal Peskov.



Doplnil, že Putin sa v pondelok zúčastní na zasadnutí predstaviteľov bezpečnostných a sociálnych rezortov, ktorí budú diskutovať o opatreniach prijímaných v súvislosti s teroristickým útokom v centre Crocus City Hall. Hovorca dodal, že Kremeľ zvažuje dodatočné opatrenia na podporu tých fyzických a právnických osôb, ktoré teroristický útok zasiahol.



Útok v koncertnej sále centra Crocus City Hall neďaleko Moskvy sa odohral v piatok 22. marca krátko pred začiatkom koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik.



Do komplexu vtrhli neznámi muži v maskovacích odevoch a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem streľby vypukol aj požiar.



Podľa najnovších údajov pri streľbe a požiari zahynulo najmenej 137 ľudí a ďalších vyše 180 ich bolo zranených.



Záchranárske tímy budú trošky požiarom zničeného centra Crocus City Hall prehľadávať najmenej do utorka. Vyšetrovatelia však už dali povolenie, aby návštevníkom centra vydali zo šatní ich osobné veci. Vyzdvihnúť si môžu už aj autá z vonkajších parkovísk.



Popoludní 23. marca tlačová služba Kremľa informovala, že riaditeľ ruskej tajnej služby FSB Alexandr Bortnikov informoval Putina o zadržaní 11 osôb vrátane všetkých štyroch priamych vykonávateľov teroristického útoku.



Súd v Moskve túto štvoricu vzal do väzby do 22. mája. Prípad pre podozrenie zo spáchania teroristického činu prebral Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).



V súvislosti so štyrmi zadržanými Peskov v pondelok odmietol komentovať ich vonkajší vzhľad v čase, keď ich previedli pred súd: podľa medializovaných správ jeden z mužov mal obväzom previazané ucho, ďalší mal modriny a podliatiny na tvári, iný mal okolo krku zvyšok plastovej tašky. Štvrtého doviezli do súdnej siene na nemocničnom ležadle.