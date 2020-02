Putin odmietol dvojníka počas vojny v Čečensku

Moskva 27. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol ponuku využiť dvojníka na ochranu svojej osoby počas vojny v Čečensku, píše vo štvrtok agentúra AP.



Putin v rozhovore pre ruskú agentúru TASS povedal, že takýto plán sa zvažoval krátko pred dvadsiatimi rokmi, začiatkom 21. storočia.



"Myšlienku akéhokoľvek dvojníka som zamietol," povedal Putin pre TASS v rozhovore v rámci projektu s názvom "20 otázok s Vladimirom Putinom". "Bolo to v najťažšom období našej vojny proti terorizmu," dodal.



V tomto čase Rusko viedlo vojnu proti čečenským separatistom, ktorí podnikali útoky aj inde po krajine. Putin v vtedy niekoľkokrát navštívil Čečensko.



Putin uviedol, že začiatkom storočia mu bolo odporúčané, že by ho mohol nahradiť dvojník pri udalostiach, pri ktorých by mohla byť ohrozená hlava štátu. Myšlienka bola raz a navždy zamietnutá, dodal šéf Kremľa.



Putin dôvody, prečo ponuku použiť osobného dvojníka odmietol, bližšie nepriblížil.



Tento 67-ročný bývalý agent KGB, ktorý vládne v Rusku viac ako 20 rokov, tiež dodal, že sa stále vyhýba používaniu osobného mobilného telefónu. Povedal, že sa cíti "pohodlnejšie", keď sa spolieha na chránené komunikačné prostriedky a môže príležitostne používať telefón asistenta, napísal AP.



Agentúra AFP v komentári napísala, že Putinove vyhlásenia ukázali, že konšpiračná teória rozšírená na internete, podľa ktorej bol ruský líder počas rokov nahradzovaný, nie je úplne neopodstatnená.