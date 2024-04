Putin plánuje v máji navštíviť Čínu

Moskva 25. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že sa v máji chystá navštíviť Čínu. Bude to jeho prvá zahraničná cesta od znovuzvolenia v prezidentskej funkcii v rámci snahy Moskvy o prehĺbenie vzťahov s Pekingom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Návšteva je naplánovaná na máj," povedal Putin na podnikateľskom fóre v Moskve bez uvedenia ďalších podrobností. Naposledy navštívil Čínu v októbri 2023. Putinovo vyhlásenie prišlo krátko po tom, ako do Pekingu pricestoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, aby čiastočne zmiernil napätie s touto konkurenčnou mocnosťou.



Peking aj Moskva otvorene kritizujú Spojené štáty. Čínsky prezident Si Ťin-pching a Putin vo februári počas telefonického rozhovoru obvinili Washington zo "zasahovania" do záležitostí svojich krajín.



Západ sa v uplynulých dvoch rokoch pozerá na Rusko a Čínu so zvýšeným znepokojením, pretože posilňujú vojenskú spoluprácu a snažia sa rozšíriť svoj globálny vplyv.



Niekoľko dní predtým, ako Rusko vo februári 2022 spustilo vojenskú agresiu voči Ukrajine, Peking a Moskva vyhlásili partnerstvo "bez hraníc". Odvtedy zvýšili obchodnú výmenu na rekordnú úroveň.



Moskva sa na Čínu pozerá ako na kľúčové ekonomické "záchranné lano", odkedy Západ uvalil na Rusko bezprecedentné sankcie v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu. Čína medzitým profituje z lacného dovozu ruskej energie a prístupu k obrovským prírodným zdrojom vrátane stabilných dodávok plynu prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri.



Peking odmietol odsúdiť ofenzívu Moskvy na Ukrajine a namiesto toho sa ponúkol ako potenciálny sprostredkovateľ medzi oboma stranami. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že čínsky mierový plán, ktorý kritici označili za "vágny", je najrozumnejší zo všetkých predložených návrhov.



"Tento plán bol kritizovaný za nekonkrétnosť. Je to však rozumný plán, ktorý veľká čínska civilizácia ponúkla na diskusiu," povedal začiatkom apríla šéf ruskej diplomacie.



Spojené štáty kritizujú Čínu v súvislosti s viacerými otázkami vrátane čoraz agresívnejšieho postoja voči samosprávnemu demokratickému Taiwanu, ktorý Peking považuje za svoje územie.