Rusko: Putin podpísal dekrét o jesennom odvode do armády

Moskva 1. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o odvode do armády cez jeseň. Do povinnej vojenskej služby musí nastúpiť 120.000 mužov. V piatok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



Podľa ruského ministerstva obrany, ktoré citovala ruská tlačová agentúra TASS, jesenný odvod "v žiadnom prípade nesúvisí so špeciálnou operáciou", čo je oficiálny termín používaný Moskvou na označenie svojej vojny na Ukrajine.



Ročnú vojenskú službu v Rusku musia absolvovať všetci muži vo veku od 18 do 27 rokov.