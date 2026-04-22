< sekcia Zahraničie
Putin premenoval Akadémiu FSB po Felixovi Dzeržinskom
Dzeržinského meno z názvu akadémie KGB odstránili v roku 1992 počas desovietizácie po rozpade ZSSR.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu dekrét, ktorým sa Akadémia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) premenovala podľa Felixa Dzeržinského. Prezidentský dekrét č. 271 uznáva jeho „mimoriadny prínos k zaisteniu štátnej bezpečnosti“, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
„Železný Felix“ po boľševickom prevrate v roku 1917 založil a do roku 1922 viedol tajnú políciu Čeka. Po jej zrušení až do svojej smrti v roku 1926 viedol nástupnícku Štátnu politickú správu (GPU). Bol jedným z architektov tzv. červeného teroru.
Názov Čeka vznikol zo skratky ČK pre Všeruskú mimoriadnu komisiu pre boj proti kontrarevolúcii a sabotáži. Spolu s GPU bola predchodkyňou NKVD a KGB. V oboch viseli portréty Dzeržinského a riadili sa jeho heslom: „Čekista musí mať chladnú hlavu, horúce srdce a čisté ruky.“ V praxi sa ich činnosť líšila od tohto ideálu a Čeka bola známa masovými popravami počas občianskej vojny a červeného teroru.
Dzeržinského meno z názvu akadémie KGB odstránili v roku 1992 počas desovietizácie po rozpade ZSSR. Nezávislí ruskí novinári označili vrátenie jeho mena do názvu Akadémie FSB za „symbolické“ a považujú to za prvé formálne prihlásenie sa k Dzeržinského odkazu.
Putin ako bývalý dôstojník KGB a FSB označil rozpad ZSSR za „najväčšiu geopolitickú katastrofu“ 20. storočia a postupne sa zasadil o rehabilitáciu symbolov a osobností sovietskej éry.
V septembri 2023 pred sídlom Služby vonkajšej rozviedky (SVR) odhalili pamätník Felixa Dzeržinského. Šéf SVR Sergej Naryškin ho vtedy ocenil ako "symbol svojej doby" a "etalón krištáľovej čestnosti".
Ide o repliku masívneho bronzového pamätníka, ktorý stál pred sídlom KGB na Lubianke a ktorý strhli demonštranti počas pokusu o prevrat v auguste 1991.
