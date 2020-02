Putin prepustil V. Surkova, architekta ruskej politiky voči Ukrajine

Moskva 18. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok prepustil svojho dlhoročného poradcu a architekta politiky Kremľa voči Ukrajine Vladislava Surkova. Ten bol až donedávna považovaný za jedného z najmocnejších mužov v krajine. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Správa o prepustení 55-ročného Surkova bola zverejnená na oficiálnych stránkach Kremľa bez toho, aby sa tam objavila informácia o jeho prípadnom vymenovaní do novej funkcie.



Surkov riadil v posledných rokoch politiku Kremľa voči Ukrajine, pričom udržiaval úzke vzťahy s lídrami samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR).



Na pozícii hlavného vyjednávača vo vzťahoch medzi Kyjevom a Moskvou podporovanými separatistami na východe Ukrajiny ho však ešte 12. februára nahradil Dmitrij Kozak.



Podľa svojej oficiálnej biografie sa Surkov narodil 21. septembra 1964 v meste Solncevo v Lipeckej oblasti. Z jeho neskorších vyjadrení vyplynulo, že sa narodil v čečenskom meste Šali pod menom Aslambek Dadajev čečenskému otcovi Andarbekovi Dudajevovi a ruskej matke Zinaide Surkovovej. Po rozchode svojich rodičov sa presťahoval aj s matkou do mesta Lipeck, kde bol pokrstený ako pravoslávny kresťan.



Surkov pomáhal ako hlavný politický stratég Kremľa s premenou ruského parlamentu na servilný nástroj štátnej moci, pričom sa podieľal taktiež na umlčaní nezávislých médií a neutralizácii reálnej opozície v krajine. Následne dohliadal na parlamentné politické strany a organizoval volebné kampane, ktoré viedli k Putinovým víťazstvám, píše AFP.



Do stredu záujmu sa Surkov dostal znova v roku 2014 po tom, ako Rusko anektovalo Krym a začalo podporovať proruských separatistov na východe Ukrajiny. Lídri separatistov neskôr priznali, že im radil práve Surkov.