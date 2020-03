Ivanovo 7. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pripustil, že svoj úrad berie ako osud, a nie ako prácu. "Vnímam to tak, že každý, kto by sa dostal na moje miesto, by to nebral iba ako prácu, ale ako osud," uviedla hlava štátu počas piatkového stretnutia s predstaviteľmi verejnosti v Ivanovskej oblasti. Informovali o tom ruská tlačová agentúra TASS i americká Associated Press (AP).



Putin ďalej uviedol, že po vypršaní svojho prezidentského mandátu v roku 2024 nehodlá predsedať novo zriadenej Štátnej rade ani ukončiť obmedzenia pre výkon prezidentskej funkcie.



"Padli návrhy, aby Štátna rada dostala zvláštne právomoci a ja aby som sa stal jej šéfom. Znamenalo by to však len priblíženie sa k dvojvládiu v našej krajine. Taká situácia by bola pre Rusko úplne fatálna," vyhlásil Putin.



"Nejde o to, že by som nebol ochotný (zotrvať pri moci) - ale nastaviť mocenskú schému, ktorá nebude prijateľná, iba pre svoje vlastné záujmy, je presne to, čo nechcem," dodal.



Ruský líder tiež povedal, že ukončenie obmedzenia pre výkon prezidentskej funkcie by bolo pre Rusko škodlivé, hoci - ako podotkol - krajina by profitovala z politickej stability.



Na základe platnej ústavy, ktorá obmedzuje prezidentov Ruska na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, sa už Putin nebude môcť v roku 2024 uchádzať o znovuzvolenie.



Putin na stretnutí skritizoval stav ruských politických strán a zavrhol myšlienku, aby sa z Ruska stala parlamentná republika. "Našej krajine sa nebude dobre dariť bez silnej prezidentskej moci. Nemáme totiž stabilné politické strany, ktoré sa - ako napríklad v Európe - rozvíjali celé stáročia," uviedol.



"Som vďačný ľuďom za podporu, za to, že mi dôverujú a zvolili si ma, aby som viedol ruský štát toľko rokov. Je to pre mňa veľká česť," zakončil Putin.