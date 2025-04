Rusko: Putin rokoval s vyslancom USA Witkoffom vyše štyri hodiny

Petrohrad 11. apríla (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok v Petrohrade stretol s osobitným vyslancom Spojených štátov Steveom Witkoffom. Ich rozhovory trvali viac ako štyri hodiny a týkali sa najmä konfliktu na Ukrajine. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



Podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti sa stretnutie skončilo po štyri a pol hodine. Spravodajca novín Izvestija i agentúra Interfax informovali, že rozhovory sa konali v budove prezidentskej knižnice v druhom najväčšom ruskom meste.



Hovorca Kremľa pred rokovaním povedal, že Putin bude s Witkoffom pokračovať v diskusii o „rôznych aspektoch mierového plánu pre Ukrajinu“ a využije stretnutie na to, aby tlmočil pozíciu a hlavné záujmy Moskvy.



Hovorkyňa Bieleho domu schôdzku potvrdila s tým, že cestu osobitného vyslanca do Ruska a jeho stretnutie s Putinom považuje Washington za ďalší krok k prímeriu a mierovému riešeniu na Ukrajine. Trump podľa nej jasne ukázal, že je „neustále frustrovaný oboma stranami tohto konfliktu“ a želá si ukončenie bojov a vojny.



Witkoff v piatok v Petrohrade rokoval aj so šéfom Ruského fondu priamych investícií (RFPI) Kirillom Dmitrijevom, ktorý bol nedávno vymenovaný za osobitného predstaviteľa Ruska pre spoluprácu so zahraničím.



S Putinom, ktorý v piatok v Petrohrade predsedal zasadnutiu o ruskej námornej flotile, sa Witkoff osobne stretol už dvakrát od januárového nástupu Trumpa do funkcie. Trump sa v súčasnosti pokúša dohodnúť prímerie a prípadný mier vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, v rokovaniach však došlo v uplynulých týždňoch len k malému pokroku.