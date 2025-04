Rusko: Putin sa na pohrebe pápeža nezúčastní, potvrdil Kremeľ

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa neplánuje zúčastniť na pohrebe pápeža Františka, ktorý sa uskutoční v sobotu v Ríme, oznámil v utorok Kremeľ. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nie, prezident nemá takéto plány," odpovedal reportérom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či Putin na pápežov pohreb pôjde.



AFP pripomína, že cestovanie do zahraničia je pre Putina obmedzené v súvislosti so zatykačom, ktorý na neho vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu pre údajné násilné deportácie ukrajinských detí počas ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa Peskova doposiaľ nepadlo rozhodnutie o tom, kto bude Rusko zastupovať na pohrebe pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok na mŕtvicu. Putin ešte v ten deň podľa vyhlásenia Kremľa vyzdvihol pápeža ako „obrancu najvyšších hodnôt humanizmu a spravodlivosti“ a označil ho za „výnimočného človeka“.



Zármutok v súvislosti s úmrtím Františka vyjadrila v utorok aj Čína, píše AFP.



Čína a Vatikán v uplynulých rokoch udržiavali konštruktívne a priateľské kontakty, uviedlo prostredníctvom svojho hovorcu ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. „Čína je ochotná vynaložiť úsilie spoločne s Vatikánom na podporu ďalšieho zlepšovania vzájomných vzťahov,“ dodalo ministerstvo.



Žiaľ zo smrti pápeža Františka vyjadrili mnohí európski a svetoví lídri, pričom niektorí medzičasom potvrdili svoju účasť na pohrebe. Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok uviedol, že sa spolu s manželkou Melaniou zúčastnia na pohrebe pápeža. Pricestovať plánuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou, ako aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Už v stredu by do Ríma mal pricestovať argentínsky prezident Javier Milei.