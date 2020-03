Putin sa silno stavia proti budovaniu kultu osobnosti

Moskva 13. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa rázne stavia proti pokusom budovať okolo seba kult osobnosti, uviedol v piatok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov.



"Čo nevie Vladimir Putin akceptovať, je kult osobnosti. Svoj postoj k tejto záležitosti vysvetlil už dávno. V žiadnom prípade sa mu to nepáči a nehodlá to akceptovať," uviedol podľa tlačovej agentúry TASS prezidentov hovorca.



Peskov upozornil, že Putin zatiaľ nehovorí o svojej kandidatúre v prezidentských voľbách v roku 2024.



Peskov sa odvolával na Putinov nedávny prejav v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu, v ktorom sa nezmienil, že by mal záujem kandidovať v prezidentských voľbách. Hovorca súčasne pripomenul Putinov dávnejší výrok, že do roku 2024 je ešte veľa času a "pred nami je mnoho tvrdej práce".



Obe komory ruského parlamentu tento týždeň schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Ruskej federácie.



Zákon rozširuje právomoci parlamentu, zavádza obmedzenia pre vyšších funkcionárov a stanovuje maximálny počet prezidentských mandátov na dve, pričom však súčasná hlava štátu (Putin) po nadobudnutí účinnosti tejto novely ústavy bude môcť opäť kandidovať za prezidenta.



Túto možnosť označil za prijateľnú aj samotný Putin, pričom však poznamenal, že by sa ňou najprv mal zaoberať ústavný súd.



Návrh zákona o zmenách v ústave sa teraz prerokúva poslancami regionálnych zhromaždení. Výsledky ich hlasovania a pripomienky by mali byť zosumarizované a známe 14. marca. Návrh zákona bude platný, ak ho odobria dve tretiny regionálnych parlamentov. Okrem toho sa k nemu vyjadria aj samotní občania, a to v ľudovom hlasovaní naplánovanom na 22. apríla.