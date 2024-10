Putin sa stretol so šéfom OSN Guterresom

Kazaň 24. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok na summite skupiny BRICS stretol s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom. Ide o ich prvé stretnutie od apríla 2022, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Zábery podľa agentúry ukazujú, ako si dvojica podáva ruky. Tamojšie médiá informovali o začatí rozhovorov, pričom ich hlavnou témou by mala byť vojna na Ukrajine. Očakáva sa, že budú diskutovať aj o činnosti OSN a situácii na Blízkom východe.



Generálny tajomník OSN vo štvrtok vystúpil s prejavom aj na samotnom summite BRICS a vyzval na spravodlivý mier na Ukrajine. Jeho návštevu v Kazani skritizovala Ukrajina, ktorá pripomenula, že Guterres odmietol jej pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku počas leta.



Šéf OSN opakovane kritizoval vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Vyzval zároveň na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny.



Guterres sa s Putinom stretol naposledy v Moskve v apríli 2022, dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vtedy diskutovali o návrhoch na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov zo zón konfliktu.



Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev alebo Moskva boli otvorené širším rokovaniam o urovnaní dva a pol roka trvajúceho konfliktu. Putin požaduje, aby Ukrajina fakticky kapitulovala a vzdala sa väčšieho územia na juhu a východe krajiny, čo je jeho podmienkou prímeria. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to odmieta, pripomína AFP.