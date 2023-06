Putin vystúpil s prejavom na fóre, vzburu vagnerovcov však nespomenul

Moskva 26. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vystúpil v pondelok s prvým prejavom od 24-hodinovej víkendovej vzbury ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny pod vedením jej vodcu Jevgenija Prigožina. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Vo videu, ktoré v pondelok zverejnili na webovej stránke Kremľa, však Putin vzburu nespomenul; miesto toho len zablahoželal účastníkom priemyselného fóra.



Sky News pripomína, že nebolo bezprostredne jasné, kedy alebo kde bol Putinov prejav nahratý. Podľa AFP išlo o mládežnícke fórum s názvom "Inžinieri budúcnosti", kde Putin ocenil spoločnosti za to, že zabezpečujú "stabilné fungovanie" priemyslu krajiny "zoči voči závažným externým výzvam".



Putin v pondelok podľa AFP telefonoval aj s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím, ktorý ho ubezpečil o svojej "plnej podpore", uviedol Kremeľ. Podporu v súvislosti s udalosťami z 24. júna mal ruskému vedeniu vysloviť aj katarský šejk Tamím ibn Hamad Ál Sání.



Agentúra Reuters v pondelok okrem iného citovala ruského premiéra Michaila Mišustina, ktorý počas zasadania vlády odvysielanom televíziou uviedol, že Rusko čelilo "výzve pre svoju stabilitu".



"Musíme konať spolu, ako jeden tím, a zachovať jednotu všetkých síl, zhromaždených okolo prezidenta," povedal Mišustin.



Šéf vagnerovcov Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že im nariadil obrátiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Terčom najostrejšej kritiky zo strany Prigožina bol ruský minister obrany Sergej Šojgu, ako aj náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov.