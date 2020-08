Putin zagratuloval Lukašenkovi k opätovnému zvoleniu za prezidenta

Moskva 10. augusta (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin dnes zagratuloval svojmu bieloruskému náprotivkovi Alexandrovi Lukašenkovi k opätovnému zvoleniu v nedeľňajších prezidentských voľbách. Sporné hlasovanie viedlo k policajným zásahom proti demonštrantom v metropole Minsk i ďalších mestách.



Kremeľ oznámil, že Putin zaslal Lukašenkovi gratulačný telegram, v ktorom vyjadril nádej na ďalší rozvoj vzájomne prospešných rusko-bieloruských vzťahov vo všetkých oblastiach, informovala tlačová agentúra AFP.



Bieloruské ministerstvo vnútra odmietlo správy o tom, že pri nepokojoch zomrel v Minsku v nedeľu jeden človek. „Nie sú žiadne obete," uviedla pre tlačovú agentúru TASS hovorkyňa daného rezortu. O incidente prvotne informovala ľudskoprávna organizácia Viasna. Lukašenkovi oponenti tvrdia, že voľby boli zmanipulované.



Lukašenko vládne od roku 1994, ale pred voľbami čelil dosiaľ najväčšej výzve na uchovanie si moci, konštatuje tlačová agentúra Reuters. Prezident sa považuje za ručiteľa stability, stretol sa však s vlnou nespokojnosti v súvislosti s riešením pandémie COVID-19, rozvojom ekonomiky a dodržiavaním ľudských práv.



Jeho najväčšou rivalkou bola Svitlana Cichanovská, ktorá sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Jej mítingy prilákali do ulíc najväčšie davy ľudí od zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že počas zásahov bolo pred voľbami zatknutých vyše 1300 ľudí vrátane nezávislých pozorovateľov a členov Cichanovskej volebného tímu.



Lukašenko zvíťazil so ziskom 80,2 percenta hlasov a zabezpečil si tak už šiesty mandát vo funkcii hlavy štátu. Cichanovská dostala podporu 9,9 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov.