Sky News: Putinova vláda poslala naliehavú žiadosť ruským médiám

Moskva/Riga 14. septembra (TASR) - Kremeľ je čoraz viac citlivý na správy o druhej vlne mobilizácie do armády, uviedol vo štvrtok portál britskej televízie Sky News s odvolaním sa na článok ruského nezávislého spravodajského webu Meduza so sídlom v Lotyšsku.



Podľa správy poslala vláda ruského prezidenta Vladimira Putina "naliehavú žiadosť" ruským provládnym médiám, aby sa zdržali informovania o predpokladanom vývoji v budúcnosti v tejto veci.



V článku Meduzy sa uvádza, že dotknuté médiá dostali pokyn, aby neprinášali "fámy" o ďalšej mobilizácii brancov do armády – vzhľadom na silnú skepsu, akú teraz v ľuďoch vyvolávajú oficiálne oznámenia ruských úradov.



Meduza citovala novinára z jedného proruského média, ktorý povedal: "Ale ako sme my (v Rusku) presvedčení, ak úrady niečo popierajú, potom sa to určite stane."