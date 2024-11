Ruská Rada federácie schválila zákaz propagácie bezdetného života

Moskva 20. novembra (TASR) — Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, schválila v stredu takmer jednomyseľne zákon, ktorý zakazuje propagáciu bezdetného spôsobu života na internete, v médiách, filmoch a reklamách. Za legislatívu, ktorú už schválila dolná parlamentu, hlasovalo 162 poslancov, jeden bol proti a nikto sa nezdržal. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.



Rada federácie tiež v stredu jednomyseľne schválila zákon zakazujúci adopciu a umiestnenie ruských detí do pestúnskej starostlivosti občanmi krajín, kde sú povolené operačné zákroky na zmenu pohlavia. Podobné obmedzenia budú platiť aj pre osoby, ktoré nie sú občanmi takýchto krajín, ale majú tam povolenie na trvalý pobyt.



Jednotlivci môžu za propagácie dobrovoľnej bezdetnosti dostať pokutu do výšky 400.000 rubľov (okolo 3770 eur). Právnickým osobám hrozí pokuta do výšky päť miliónov rubľov (vyše 47.000 eur) a môže im byť pozastavená činnosť až na 90 dní.



Maximálna pokuta päť miliónov rubľov bude uložená organizáciám, ktoré propagujú životný štýl bez detí medzi maloletými prostredníctvom internetu alebo médií.



Cudzincom hrozí okrem možnej deportácie z Ruska buď 15-dňová väzba, alebo pokuta do 100.000 rubľov.



Zákon nadobudne účinnosť desať dní po jeho oficiálnom zverejnení vo vestníku. Podpísať ho ešte musí prezident Vladimir Putin.



Predkladatelia zákona veria, že zákon pomôže zvrátiť klesajúcu pôrodnosť v Rusku, ktoré od rozpadu Sovietskeho zväzu sužujú demografické problémy. Oficiálne údaje zverejnené v septembri ukazujú, že pôrodnosť je najnižšia za uplynulé štvrťstoročie, zatiaľ čo úmrtnosť stúpa a Rusko je vo vojne s Ukrajinou. Kremeľ tieto čísla označil za "katastrofické pre budúcnosť krajiny".



V Rusku je od roku 2022 postavená mimo zákon tzv. "LGBT propaganda" medzi dospelými. V roku 2023 pribudol aj zákaz rôznych foriem zmeny pohlavia.