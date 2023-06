Rusko útočilo na Kyjev, jeho obrana zostrelila aj rakety Kinžal

Kyjev 16. júna (TASR) - Rusko v piatok päť raketami útočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba to považuje za "odkaz" Moskvy pre lídrov afrických krajín, ktorí pricestovali na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ukrajinská armáda oznámila, že v piatok nad Kyjevom zostrelila šesť ruských hypersonických rakiet Kinžal, šesť striel Kalibr a dva prieskumné drony.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko predtým hlásil výbuch v mestskej časti Podil. Neskôr spresnil, že nedošlo k materiálnym škodám a explóziu spôsobilo zostrelenie ruskej rakety protivzdušnou obranou. V meste na útok v tom čase upozorňovali sirény leteckého poplachu.



Lídri afrických štátov vrátane prezidenta Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosu pricestovali do Kyjeva v rámci mierovej iniciatívy na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Počas útoku sa museli presunúť do krytov, napísala britská spravodajská stanica Sky News.



Ruský prezident Vladimir "Putin 'buduje dôveru' spustením najväčšieho raketového útoku na Kyjev za posledné týždne, presne počas návštevy afrických lídrov v našom hlavnom meste," uviedol Kuleba. Podľa jeho slov sú ruské rakety odkazom pre Afriku, že "Rusko chce viac vojny, nie mier".



Do Kyjeva pricestovali s Ramaphosom aj senegalský prezident Macky Sall, prezident Zambie Hakainde Hichilema a prezident Komorského zväzu Azali Assoumani, ktorý je zároveň predsedom Africkej únie. Traja ďalší africkí lídri – ugandský prezident Yoweri Museveni, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a prezident Konžskej republiky Denis Sassou Nguesso – namiesto seba vyslali zástupcov.



Lídri afrických krajín v piatok ráno navštívili mesto Buča, ktoré sa vlani na jar stalo symbolom vojnových zločinov páchaných ruskými vojakmi. Absolvujú aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Delegácia afrických lídrov sa má v sobotu v Petrohrade stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putin.