Rusko recipročne vyhostilo nemeckého diplomata
Ruský rezort diplomacie uviedol, že vydal nótu, v ktorej vyhlásil diplomatického zamestnanca nemeckého veľvyslanectva v Moskve za nežiaducu osobu.
Autor TASR
Moskva 5. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že po rovnakom kroku Berlína z minulého mesiaca vyhosťuje jedného z nemeckých diplomatov z veľvyslanectva v Moskve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a TASS.
Ruský rezort diplomacie uviedol, že vydal nótu, v ktorej vyhlásil diplomatického zamestnanca nemeckého veľvyslanectva v Moskve za nežiaducu osobu. „Je to odvetná reakcia na podobný krok nemeckej vlády, ktorá je plne zodpovedná za ďalšiu vlnu napätia v bilaterálnych vzťahoch,“ uviedol rezort.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v januári oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva, aby ho informovalo o vyhostení diplomata, „ktorý robil špionáž v prospech Ruska“. Ruská ambasáda v Berlíne následne pohrozila odvetnými opatreniami.
Podľa vtedajšej správy nemeckého časopisu Der Spiegel bol ruský diplomat dôstojníkom vojenskej rozviedky GRU, ktorý formálne pôsobil ako zástupca ruského vojenského atašé. Nemecký týždenník ho čiastočne identifikoval ako Andreja M. a informoval, že Berlín mu nariadil opustiť krajinu do 72 hodín.
Ruská ambasáda obvinenia odsúdila ako „zjavne vymyslenú zámienku“ s cieľom ďalej zhoršiť rusko-nemecké vzťahy.
