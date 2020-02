Rusko repatriovalo 26 detí z utečeneckého tábora v Sýrii

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko repatriovalo zo Sýrie 26 detí a v budúcnosti plánuje do vlasti vrátiť aj desiatky ďalších. Informoval o tom v piatok predstaviteľ Kremľa, píše agentúra AP.



Sýriu v tejto súvislosti navštívila verejná ochrankyňa práv detí Anna Kuznecovová, ktorá sa v Damasku stretla s manželkou sýrskeho prezidenta Bašára Asada Asmou.



Ako uviedla Kuznecovová, repatriované deti vo veku 2-15 rokov žili v utečeneckom tábore al-Haul, ktorý sa nachádza v severovýchodnej Sýrii pri hraniciach s Irakom. Ďalších deväť detí z toho istého tábora odletí do Ruska hneď ako budú ukončené všetky potrebné formálne záležitosti, dodala.



Plánovaná je aj repatriácia ďalších 73 ruských detí z tábora al-Haul, ako aj ďalšieho utečeneckého tábora. Rusko stále hľadá ďalšie maloleté osoby, ktoré by bolo možné previezť naspäť do vlasti. Podľa odhadov Kuznecovovej sa v Sýrii nachádza do 240 ruských detí.



Väčšinu z nich tvoria potomkovia Rusiek, ktoré sa vydali za Sýrčanov a nejakú dobu žili v Sýrii. Rusko naopak neplánuje zo Sýrie repatriovať nijaké dospelé osoby.



Rapatriácia týchto detí znamená "otázku života alebo smrti", keďže podmienky v utečeneckých táboroch sú zlé a deti sú tak v ohrození.



V rokoch 2018-2019 bolo z Iraku repatriovaných 122 ruských detí. Väčšinu z nich tvorili príbuzní bojovníkov Islamského štátu väznených v Iraku.