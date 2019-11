Rusko repatriovalo z Iraku ďalších 32 detí bojovníkov IS

Moskva 19. novembra (TASR) - Rusko repatriovalo z Iraku späť do vlasti 32 detí členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.



Ruská štátna televízia odvysielala v utorok zábery detí po príchode na letisko Žukovskij pri Moskve. Pred tým, než si tieto deti vo veku jeden až deväť rokov prevezmú ich príbuzní, budú podrobené rozsiahlym lekárskym prehliadkam, uviedla televízia.



Deti žili podľa informácií ruského ministerstva zahraničných vecí v Iraku v azylových centrách alebo vo väzniciach spolu s ich matkami. Ide už o štvrtú skupinu ruských detí, ktoré sa vrátili z Iraku späť do vlasti. Celkovo ich späť do Ruska prišlo 122.



Ako povedal ruský prezident Vladimir Putin, k IS v Sýrii a Iraku sa pridalo viac ako 4000 ruských občanov, ako aj ďalších 5000 občanov krajín bývalého Sovietskeho zväzu.