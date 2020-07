Režisér Serebrennikov sa neodvolá proti rozsudku

Moskva 6. júla (TASR) - Ruský filmový a divadelný režisér Kirill Serebrennikov sa neodvolá proti rozsudku, ktorý nad ním v kauze sprenevery vyniesol 26. júna moskovský súd. Oznámil to v pondelok jeho obhajca Dmitrij Charitonov, informovala agentúra DPA.



"Kirill je unavený z celého súdneho konania... Je deprimovaný po nespravodlivom rozhodnutí o vine," uviedol Charitonov. Podľa neho bolo každému jasné, že jeho klient je nevinný a že nespôsobil štátu žiadne škody.



Súd uznal Serebrennikova (50) a jeho kolegov Alexeja Malobrodského a Jurija Itina za vinných v kauze sprenevery v obzvlášť veľkom rozsahu a udelil im podmienečné tresty väzenia a vysoké pokuty - od 200.000 do 800.000 rubľov (2568 - 10.272 eur). Obhajoba vtedy avizovala, že sa proti rozsudku odvolá.



Serebrennikov dostal tri roky väzenia podmienečne. Podľa DPA mu hrozilo až šesť rokov väzenia nepodmienečne.



Serebrennikova, ktorý je pravdepodobne najznámejším súčasným ruským divadelným a filmovým režisérom, a jeho blízkych spolupracovníkov vyšetrovatelia obvinili zo sprenevery 133 miliónov rubľov (1,7 milióna eur) zo štátom vyčlenených prostriedkov na financovanie divadelného projektu Platforma. Spreneverenú sumu po troch súdnych auditoch znížili na takmer 129 miliónov rubľov.



Kým Serebrennikov nemá teraz súdom zakázané pôsobiť na postoch v štátnych kultúrnych inštitúciách, Itin a Malobrodskij takýto zákaz dostali.



Odsúdení musia vrátiť aj celú sumu, ktorej spreneveru súd zistil - ide o takmer 129 miliónov rubľov (1,65 milióna eur). O vrátenie tejto sumy žiada ministerstvo kultúry.



Keď obhajoba avizovala, že sa proti rozsudku odvolá, ako argument uviedla, že ministerstvo kultúry nebolo schopné stanoviť, v čom spočíva škoda spôsobená odsúdenými.



V kauze spolu s trojicou odsúdených figurovala aj bývalá úradníčka ministerstva kultúry Sofija Apfeľbaumová, ktorú uznali za vinnú z nedbanlivosti a odsúdili na pokutu. Od jej zaplatenia však bola oslobodená v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty.



Režisérovo zadržanie vyvolalo kritiku v umeleckých kruhoch v celej krajine. Zástupcovia ruskej umeleckej komunity opakovane žiadali prezidenta Vladimira Putina a ďalších najvyšších vládnych predstaviteľov, aby bola žaloba proti Serebrennikovovi a ďalším osobám stiahnutá. Režisérovi vyjadrili podporu aj mnohí zahraniční umelci - naposledy to bol v deň vynesenia rozsudku britský herec Ian McKellen.