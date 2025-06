Rusko: Riešenie iránskej otázky vojenskou cestou je nemožné

Moskva 13. júna (TASR) - Moskva trvá na tom, že urovnanie konfliktu medzi Izraelom a Iránom nie je možné vojenskou cestou. Zdôraznila, že len mierové, politické a diplomatické riešenia môžu krízu ukončiť, uviedlo v piatok vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



„Pevne stojíme za našimi názormi, že bez ohľadu na ponúknuté odôvodnenia tých, ktorí útok na Irán naplánovali, pripravili a uskutočnili, riešenie iránskej jadrovej otázky nemožno dosiahnuť vojenskou silou. Zabezpečiť sa dá len mierovými, politickými a diplomatickými prostriedkami,“ zdôraznilo ministerstvo zahraničných vecí.



„Nevyprovokované vojenské útoky proti suverénnemu členovi OSN, jeho obyvateľom, pokojným mestám a energetickej jadrovej infraštruktúre sú kategoricky neprijateľné,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení podľa Reuters.



„Rusko sa obáva ďalšieho vývoja a odsudzuje túto prudkú eskaláciu,“ povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov spolu s rezortom diplomacie. „Prezident Putin dostáva v reálnom čase hlásenia o vývoji v regióne prostredníctvom ruského ministerstva obrany, zahraničnej spravodajskej služby a ministerstva zahraničných vecí,“ poznamenal hovorca.



Ruské veľvyslanectvo v Tel Avive naliehalo na Rusov v Izraeli, aby opustili krajinu, pokiaľ je to možné. Uviedlo tiež, že „dôrazne neodporúča“ cestovať do tejto krajiny, kým sa „situácia neznormalizuje“. Moskovská misia v Teheráne vydala podobné varovanie a uviedla, že odporúča občanom, aby „nenavštevovali Irán“, nepribližovali sa k vojenským zariadeniam a nefotografovali ani nenatáčali videá nikde v krajine.



Rusko a Irán sú blízkymi spojencami a Teherán je jedným z hlavných podporovateľov ofenzívy Moskvy na Ukrajine. Rusko opakovane navrhovalo, že by pomohlo aj pri sprostredkovaní jadrovej dohody, ktorú sa na viacerých kolách rokovaní pokúšal dosiahnuť Irán s USA už od apríla.



V piatok Izrael zasiahol viacero lokalít v hlavnom meste Teherán. Cieľom boli podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jadrové aj vojenské zariadenia. Útok izraelská armáda označila za „preventívny“ a bol zameraný aj na predstaviteľov riadiacich iránsky jadrový program a jeho arzenál balistických rakiet.