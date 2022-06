Moskva robí opatrenia na „oslabenie“ následkov embarga na ruskú ropu

Moskva 1. júna (TASR) - Rusko podniká opatrenia na "minimalizovanie" následkov čiastočného embarga na ruskú ropu uvaleného krajinami Európskej únie, ktoré takto trestajú Rusko za jeho vojenskú operáciu na Ukrajine, vyhlásil v stredu Kremeľ. Informácie priniesla agentúra AFP.



"Sankcie budú mať negatívny účinok na Európu, na nás a celý globálny energetický trh," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Hovorca dodal, že prebieha "preorientovanie" a hľadanie náhradných možností predaja ruskej ropy, ktorú už nemožno predávať v Európe.



"Sú to cieľavedomé, systematické kroky, ktoré nám umožnia minimalizovať negatívne dôsledky," oznámil Peskov.



Po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin poslal 24. februára vojakov na Ukrajinu, Rusko postihlo niekoľko kôl sankcií, ktoré sú zamerané na jeho ekonomiku a finančné inštitúcie.



EÚ sa v pondelok 30. mája na mimoriadnom summite lídrov dohodla na šiestom balíku sankcií proti Moskve, ktoré zastavia väčšinu dodávok ruskej ropy do Európy, ale výnimku dostali dodávky ropovodom do Maďarska, uvádza agentúra AFP.



Členské krajiny EÚ sa tiež snažili o zníženie svojej závislosti od ruského zemného plynu, ale sú rozdelené v názoroch na možnosť zaviesť naň úplné embargo.