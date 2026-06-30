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Rusko rokuje o dodávkach palív s druhými krajinami
V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne rozšírila útoky na ruské územie ďaleko za frontovou líniou, pričom opakovane zasiahla rafinérie.
Autor TASR
Moskva 30. júna (TASR) - Rusko, surovinová veľmoc, rokuje s druhými krajinami o možnom dovoze pohonných látok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naznačil v utorok pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, že k takémuto dovozu by mohlo dôjsť, ak by sa dosiahli dohody o prijateľných cenách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa Peskova by to bol ďalší krok na ceste k stabilizácii vnútorného trhu a zabráneniu panickým nákupom. Hovorca ruského prezidenta však nemenoval konkrétne krajiny, len dodal, že kontakty už nadviazali. Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak tiež spomenul dovoz ako potenciálne opatrenie s cieľom zabezpečiť stabilitu domáceho trhu s palivami.
V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne rozšírila útoky na ruské územie ďaleko za frontovou líniou, pričom opakovane zasiahla rafinérie. Kyjev sa tým snaží narušiť dodávky paliva pre ruskú armádu a znížiť príjmy Moskvy z predaja energetických surovín, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojny, poznamenala DPA.
Agentúra poukázala ďalej na to, že benzín sa stal v mnohých regiónoch Ruskej federácie, ako aj na okupovanom Kryme, nedostatkovým tovarom. Problémy, ktoré spôsobujú ukrajinské útoky najmä pre energetickú infraštruktúru, priznal aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Pozoruje sa určitý nedostatok, ale nie je kritický, pripomenula slová Putina agentúra DPA.
Podľa Peskova by to bol ďalší krok na ceste k stabilizácii vnútorného trhu a zabráneniu panickým nákupom. Hovorca ruského prezidenta však nemenoval konkrétne krajiny, len dodal, že kontakty už nadviazali. Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak tiež spomenul dovoz ako potenciálne opatrenie s cieľom zabezpečiť stabilitu domáceho trhu s palivami.
V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne rozšírila útoky na ruské územie ďaleko za frontovou líniou, pričom opakovane zasiahla rafinérie. Kyjev sa tým snaží narušiť dodávky paliva pre ruskú armádu a znížiť príjmy Moskvy z predaja energetických surovín, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojny, poznamenala DPA.
Agentúra poukázala ďalej na to, že benzín sa stal v mnohých regiónoch Ruskej federácie, ako aj na okupovanom Kryme, nedostatkovým tovarom. Problémy, ktoré spôsobujú ukrajinské útoky najmä pre energetickú infraštruktúru, priznal aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Pozoruje sa určitý nedostatok, ale nie je kritický, pripomenula slová Putina agentúra DPA.