Do Sýrie pricestovala prvá ruská delegácia od zvrhnutia Bašára Asada

Moskva 28. januára (TASR) - Do Sýrie v utorok pricestovala prvá ruská oficiálna delegácia od zvrhnutia dlhoročného spojenca Moskvy Bašára Asada. Agentúra AFP o tom informovala na základe správ ruských tlačových agentúr, píše TASR.



V delegácii je námestník ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, ktorý je zároveň osobitným predstaviteľom prezidenta Vladimira Putina pre Blízky východ a Afriku, ako aj osobitný predstaviteľ prezidenta pre Sýriu Alexandr Lavrentiev, doplnila agentúra RIA Novosti.



Rusko bolo jedným z kľúčových Asadových podporovateľov, pričom v roku 2015 zasiahlo do občianskej vojny, keď vojensky podporilo sýrsku armády a zvrátilo vývoj konfliktu v prospech Damasku. Po tom, ako protivládni povstalci koncom roku 2024 podnikli bleskovú ofenzívu a obsadili v jej rámci aj Damask, Asad aj s rodinou utiekol do Ruska.



Rusko sa teraz s novým sýrskym vedením snaží riešiť osud svojich vojenských základní v Sýrii. Má ich tam dve - námornú v Tartúse a leteckú Humajmím ležiacu neďaleko prístavného mesta Lázikíja. Sú jedinými ruskými vojenskými základňami mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.



Dočasný sýrsky vodca Ahmad Šara už v decembri 2024 hovoril o strategických záujmoch medzi Ruskom a Sýriou. V rozhovore pre televíziu al-Arabíja objasnil, že "všetky zbrane Sýrie sú ruského pôvodu a mnohé elektrárne riadia ruskí experti... Nechceme, aby Rusko opustilo Sýriu tak, ako si to niektorí želajú".



V decembri sa novým sýrskym vedením stretli aj zástupcovia USA a Ukrajiny.