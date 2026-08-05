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Ropná rafinéria v Saratove po ukrajinskom útoku zastavila prevádzku
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády.
Autor TASR
Moskva 5. augusta (TASR) — Ropná rafinéria v meste Saratov ležiacom na juhovýchode európskej časti Ruska v nedeľu opäť zastavila svoju prevádzku po tom, čo bola poškodená pri nočnom dronovom útoku ukrajinských síl. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters, pre ktorú to v stredu uviedli dva zdroje z prostredia ropného priemyslu.
Ukrajinský dron podľa týchto zdrojov zasiahol výrobné zariadenia a spôsobil požiare. Po útoku bola odstavená hlavná destilačná jednotka CDU-6, ktorá môže spracovať 20.000 ton ropy denne a v rafinérii je jediná svojho druhu. Opravy by mali odhadom trvať dva až tri týždne.
Rafinériu prevádzkuje spoločnosť Rosnefť, ktorá sa k incidentu nevyjadrila.
Z údajov komoditnej burzy v Petrohrade vyplýva, že predaj palív zo Saratovskej rafinérie sa 3. augusta prepadol na minimálne objemy a 4. a 5. augusta bol úplne pozastavený.
Ide už o štvrtý útok na túto rafinériu v tomto roku – jej prevádzka musela byť prerušená aj v marci, v máji a naposledy 8. júla.
Rafinéria v Saratove v roku 2024 spracovala 5,8 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,2 percenta celkovej spracovateľskej kapacity Ruska, a vyrobila 1,2 milióna ton benzínu, 1,9 milióna ton nafty a milión ton vykurovacieho oleja.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin v nedeľu potvrdil útoky dronov na región a uviedol, že v mestách Saratov a Engeľs bola poškodená civilná infraštruktúra, pričom zahynuli dvaja ľudia. V rovnakú noc ukrajinské sily zaútočili aj na strategické vojenské letisko Engeľs-2, odkiaľ štartujú ruské strategické bombardéry, a ropný sklad v Kalužskej oblasti.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády.
Ukrajinský dron podľa týchto zdrojov zasiahol výrobné zariadenia a spôsobil požiare. Po útoku bola odstavená hlavná destilačná jednotka CDU-6, ktorá môže spracovať 20.000 ton ropy denne a v rafinérii je jediná svojho druhu. Opravy by mali odhadom trvať dva až tri týždne.
Rafinériu prevádzkuje spoločnosť Rosnefť, ktorá sa k incidentu nevyjadrila.
Z údajov komoditnej burzy v Petrohrade vyplýva, že predaj palív zo Saratovskej rafinérie sa 3. augusta prepadol na minimálne objemy a 4. a 5. augusta bol úplne pozastavený.
Ide už o štvrtý útok na túto rafinériu v tomto roku – jej prevádzka musela byť prerušená aj v marci, v máji a naposledy 8. júla.
Rafinéria v Saratove v roku 2024 spracovala 5,8 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,2 percenta celkovej spracovateľskej kapacity Ruska, a vyrobila 1,2 milióna ton benzínu, 1,9 milióna ton nafty a milión ton vykurovacieho oleja.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin v nedeľu potvrdil útoky dronov na región a uviedol, že v mestách Saratov a Engeľs bola poškodená civilná infraštruktúra, pričom zahynuli dvaja ľudia. V rovnakú noc ukrajinské sily zaútočili aj na strategické vojenské letisko Engeľs-2, odkiaľ štartujú ruské strategické bombardéry, a ropný sklad v Kalužskej oblasti.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády.