Látky z potopených tankerov podľa médií znečistili ruské pobrežie

Sevastopol 17. decembra (TASR) - Niekoľko desiatok kilometrov pobrežia v okolí mesta Anapa v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska je znečistených ropnými produktmi z tankerov, ktoré sa cez uplynulý víkend potopili v Kerčskom prielive. S odvolaním sa na úrady a miestnych obyvateľov o tom v utorok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) citovaná TASR.



Morský hydrofyzikálny inštitút Ruskej akadémie vied s odvolaním sa na údaje z družicového monitorovania v utorok informoval o úniku približne 3000 ton ropných produktov. Potvrdil, že škvrna vykurovacieho oleja, ktorá predstavuje hrozbu pre vodné a pobrežné ekosystémy oblasti, je morom unášaná na sever, vstúpila do Kerčského prielivu a smeruje k pobrežiu Krasnodarského kraja, dodala v utorok agentúra TASS.



Podľa RFE/RL miestni obyvatelia na rôznych miestach na danom úseku pobrežia našli vtáky a psy pokryté mazutom, ktorí neboli schopní samostatne sa hýbať. "Vo vzduchu cítiť zápach ropy, ktorý spôsobuje nevoľnosť a slzenie očí," uviedli očití svedkovia.



Následky úniku ropných látok odstraňuje vyše 250 záchranárov a dobrovoľníkov, ktorí majú k dispozícii 50 kusov techniky.



V Kerčskom prielive sa v nedeľu v dôsledku silnej búrky potopili dva tankery prepravujúce ropné látky. Incident si vyžiadal život člena posádky jedného z tankerov. Ostatných 26 osôb z lodí bezpečne evakuovali na pevninu.



Medzinárodná environmentálna organizácia Greenpeace vopred varovala, že ak sa ropné produkty z tankerov – a to je asi 8000 ton – dostanú do mora, hrozí, že nastane jedna z najväčších katastrof spôsobených človekom v Čiernom mori.



Odborníci uviedli, že tankery typu Volgonefť sa zvyčajne plavia v riekach a nie v zime. "Vlny (v búrlivom počasí) dosahovali výšku troch až štyroch metrov, ale pre takéto plavidlá sú nebezpečné," vysvetlil regionálny predseda Zväzu ruských námorníkov Leonid Glušak, píše RFE/RL.