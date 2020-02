Rusko rozmiestni na polostrove Kola vysokofrekvenčné radarové systémy

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko rozmiestni na polostrove Kola na severozápade krajiny dva moderné vysokofrekvenčné radarové systémy včasného varovania Rezonans-N, ktoré sú okrem iného určené aj na detekciu cieľov vybavených technológiou stealth. S odvolaním sa zdroje z prostredia ruského zbrojárskeho priemyslu o tom v piatok informovala agentúra TASS.



"V roku 2020 budú na polostrove Kola rozmiestnené dva radarové systémy Rezonans-N, ktorých cieľom bude posilniť bojový potenciál Severnej flotily. Jeden radar je už v procese inštalácie, pričom druhý bol už dovezený na polostrov a rozmiestnený by mal byť do konca roka," uviedol pre agentúru zdroj.



Ako pripomína TASS, Severná flotila už disponuje troma takýmito systémami, z ktorých dva operujú v oblasti Archangeľska a jeden na súostroví Nová Zem. Do konca tohto roka tak bude v arktických oblastiach Ruska fungovať celkovo až päť týchto systémov.



Podľa iného zdroja z prostredia ruského zbrojárskeho priemyslu rozhodol ruský generálny štáb o zakúpení ďalších piatich systémov Rezonans-N, ktoré by mali byť rozmiestnené v arktickej oblasti na východ od Novej zeme.



Radary systému Rezonans-N sú určené nie len na detekciu cieľov vybavených technológiou stealth, ale aj na zachytenie hypersonických cieľov letiacich rýchlosťou presahujúcou až 20-krát rýchlosť zvuku.



Aerodynamické ciele systém deteguje na vzdialenosť 600 kilometrov, pričom balistické ciele dokáže zachytiť už vo vzdialenosti 1200 kilometrov a to do výšky 100 kilometrov na zemským povrchom.