Rusko rozmiestni na západe krajiny nové vojenské jednotky

Moskva 31. mája (TASR) - Ruská armáda do konca roka sformuje 20 nových vojenských jednotiek, ktoré budú operovať na západe krajiny, aby čelili "narastajúcej hrozbe zo strany NATO". Oznámil to ruský minister obrany Sergej Šojgu na pondelkovom stretnutí s vrcholovými vojenskými predstaviteľmi Ruskej federácie, informuje agentúra AP.



Šojgu informoval, že Moskva sa pre takýto krok rozhodla z dôvodu zvýšeného počtu letov amerických strategických bombardérov a rozmiestňovania vojnových lodí NATO v blízkosti ruských hraníc, či častejších a rozsiahlejších vojenských cvičení krajín Severoatlantickej aliancie.



Takéto kroky NATO podľa ministra "ničia medzinárodný bezpečnostný systém a nútia nás, aby sme prijali príslušné protiopatrenia".



Dvadsať nových jednotiek a útvarov ruskej armády bude podľa neho sformovaných v oblasti Západného vojenského okruhu, pre potreby ktorého bolo od začiatku tohto roka objednaných asi 2000 nových zbraní.



Ruská armáda v apríli vyvolala obavy medzi predstaviteľmi Ukrajiny a krajinami Západu po tom, čo rozmiestnila veľké množstvo svojich vojakov na juhu a juhozápade krajiny neďaleko ukrajinských hraníc. Koncom apríla Šojgu avizoval ich stiahnutie do iných oblastí Ruska.



V súčasnosti sa pripravujú spoločné rusko-bieloruské manévre, pričom Šojgu zdôraznil, že budú "výlučne defenzívneho charakteru".