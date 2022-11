Rusko rozšírilo evakuačnú zónu v Chersonskej oblasti

Moskva/Kyjev 1. novembra (TASR) - Proruské úrady v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny rozšírili evakuačnú zónu v okolí rieky Dneper. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Šéf Rusmi dosadenej samosprávy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo v utorok uviedol, že bude evakuovaných približne 70.000 ľudí, ktorí obývajú asi 15 kilometrov dlhý úsek ľavého brehu rieky Dneper. Tí budú presunutých hlbšie do oblasti alebo do Ruska.



"Už na tom pracujeme," uviedol Saldo v rozhovore pre kanál na platforme Youtube s názvom Soloviov live. Evakuačná zóna sa tak rozšíri o ďalších sedem obcí.



K presídľovaniu obyvateľstva dochádza podľa Salda pre riziko "rozsiahlych raketových útokov", ktoré by mohla podniknúť ukrajinská armáda na miestnu vodnú priehradu Kachovka. Kyjev už poprel, že by takýto útok plánoval.



V pondelok Saldo uviedlo, že evakuácia umožní ruskej armáde založiť obranné pozície a odraziť možný ukrajinský útok.



Rusko začalo v uplynulých týždňoch s evakuáciou obyvateľov zo západného brehu Dnepra v Chersonskej oblasti. Ruskom dosadení oblastní predstavitelia ponúkajú tamojším obyvateľom 100.000 rubľov (1626 eur), aby odišli, a Moskva im poskytuje ubytovanie v iných častiach Ruska.



Ukrajinská armáda sa pripravuje na intenzívny boj, aby dobyla späť oblastné hlavné mesto Cherson a jemu priľahlé územia ležiace na pravom brehu Dnepra, píše AFP. Ak by sa to Ukrajine podarilo, dosiahla by významné územné zisky na východe a juhu.



Cherson, v ktorom pred vypuknutím vojny žilo asi 288.000 ľudí, bol jedným z prvých miest, ktoré obsadila ruská armáda po začiatku invázie. Pre Kyjev by spätné dobytie tohto mesta predstavovalo veľký míľnik.