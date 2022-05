Rusko rozšírilo zákaz vstupu na takmer 1000 občanov USA a Kanady

Moskva 21. mája (TASR) - Rusko rozšírilo v sobotu zákaz vstupu na celkovo 963 občanov USA a 26 Kanaďanov. Je to odveta za západné sankcie uvalené na Moskvu za to, že vedie agresiu na Ukrajine. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry DPA.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí najprv v polovici marca zaradilo na čiernu listinu 13 amerických jednotlivcov, vrátane prezidenta Joea Bidena, ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina.



Na ruskú čiernu listinu boli dodané ďalšie stovky amerických zákonodarcov.



Kanadská listina teraz obsahuje aj manželku premiéra Justina Trudeaua, Sophie Trudeauovú, ako i manžela vicepremiérky Chrystie Freelandovej, Grahama Bowleyho.



Kanada a Spojené štáty patria ku krajinám, ktoré zaviedli sankcie aj na dve dcéry ruského prezidenta Vladimira Putina, Katerinu Tichonovovú a Mariju Voroncovú. O Putinových dcérach sa toho vie málo, poznamenala DPA.



Vplyv ruských čiernych listín bude z prevažnej časti symbolický, no ide o ďalšiu známku zhoršovania vzťahov Ruska a Spojených štátov či Kanady od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu z 24. februára.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v skoršom oznámení na svojej webovej stránke uviedlo, že čierna listina je reakciou na sankcie a nepriateľské kroky voči Moskve.