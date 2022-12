Rusko rozširuje svoj jadrový arzenál, tvrdí minister obrany USA

Washington 9. decembra (TASR) - Rusko rozširuje a modernizuje svoj arzenál jadrových zbraní, vyhlásil v piatok americký minister obrany Lloyd Austin. Ako informovala agentúra Reuters, Austinove vyjadrenia sú v súlade s nedávnym politickým dokumentom Pentagonu o jadrových zbraniach.



Rusko a Spojené štáty majú spolu približne 90 percent všetkých nukleárnych zbraní na svete a Rusko podľa expertov disponuje najväčšími zásobami jadrových zbraní - má takmer 6000 jadrových hlavíc.



"Rusko tiež modernizuje a rozširuje svoj jadrový arzenál," povedal Austin počas slávnostného ceremoniálu pre nastupujúceho veliteľa Strategického velenia Spojených štátov (USSTRATCOM). Jeho úlohou je dohliadať na jadrový arzenál USA.



"A v čase, keď Kremeľ pokračuje vo svojej krutej a nevyprovokovanej vojne proti Ukrajine, celý svet je svedkom Putinovho zapojenia sa do hlboko nezodpovedného rinčania jadrovými zbraňami," povedal Austin.



Rusko oznámilo, že v roku 2023 sa bude sústreďovať na budovanie infraštruktúry pre jadrové zbrane, pripomína Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin v piatok na tlačovej konferencii vyhlásil, že ktorákoľvek krajina, ktorá sa odváži napadnúť Rusko jadrovými zbraňami, bude "vymazaná z povrchu zemského". Spojené štáty pritom varovali Rusko pred následkami akéhokoľvek použitia jadrových zbraní.



Predstavitelia Ruska a USA mali od 29. novembra do 6. decembra rokovať v Egypte o obnovení inšpekcií podľa Novej dohody START (New START; SNV-III), ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín. Moskva však stretnutie odložila a obvinila Spojené štáty z toxického protiruského správania.