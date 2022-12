Rusko: Rozsudok nad opozičným politikom Jašinom vynesú 9. decembra

Moskva/Praha 7. decembra (TASR) - Vynesenie rozsudku nad ruským opozičným politikom Iľjom Jašinom, ktorý mali zverejniť v stredu, preložili na 9. decembra. Jašin je obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Prokuratúra preňho žiada deväť rokov väzenia a štvorročný zákaz používať internet po odpykaní si trestu. TASR správu prevzala zo stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Šírenia nepravdivých správ o ruskej armáde sa Jašin podľa obžaloby dopustil vo svojom vysielaní na platforme YouTube, keď 7. apríla hovoril o zabíjaní civilistov v ukrajinskom meste Buča.



Ukrajina z týchto masakier viní ruskú armádu. Jašin vo svojom komentári uvádzal fakty, ktoré dokazujú vinu ruskej armády. Analyzoval však aj argumenty ruskej strany, ktorá tvrdí, že do úmrtí civilistov nie je zapletená a že všetko bolo zinscenované a obyvateľov Buče zabila ukrajinská armáda.



Doteraz najvyšší trest za šírenie dezinfomácií o ruskej armáde bol vynesený nad poslancom jedného z miestnych zastupiteľstiev v Moskve, Alexejom Gorinovom - za to, že ruskú inváziu na Ukrajinu označil za vojnu, bol odsúdený na sedem rokov väzenia.



RFE/RL pripomenula, že Jašin bol poslancom v rovnakom okrese ako Gorinov.



Ruské úrady označujú inváziu svojich jednotiek na Ukrajinu a pokračujúce bojové operácie za tzv. špeciálnu vojenskú operáciu. Jej označovanie slovom vojna je stále trestné.



V pondelok vo svojom poslednom slove pred súdom Jašin povedal, že je pripravený na väzenie.



"Nič neľutujem," povedal. "Mohol som odísť, mohol som mlčať. Ale urobil som, čo som musel urobiť. Lepšie stráviť desať rokov za mrežami a zostať čestným človekom, ako mlčky horieť od hanby za to, čo sa deje aj v tvojom mene".



Jašin je jedným z mála opozičných politikov, ktorí po vlne represií voči prívržencom Alexeja Navaľného a začiatku ruskej invázie na Ukrajinu neopustili Rusko. Ľudskoprávny projekt Podpora politických väzňov-Memorial považuje Jašina za politického väzňa.